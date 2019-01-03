Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

Malatya'da Fetö Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı

59 dakika önce

MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si, tutuklandı.

Malatya'da Fetö Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı, System.String[]
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si, tutuklandı.

? Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

Aynı soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Malatya

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:33 Kaynak: DHA

Malatya, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eylem Hazırlığındaki 2 DEAŞ'lı Terörist Yakalandı Fransa Tarafından Kırmızı Bültenle Aranan Kadın Teröristler Bursa'da Yakalandı

Yoğun Kar Yağışı Nedeniyle 3 İlde Okullar Tatil Edildi! İşte O İller 3 Milyon TL Vurgun Yapan Dolandırıcılara 'Poşu'lu Operasyon
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.1.2019 10:32:00. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]