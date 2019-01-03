Malatya'da Fetö Operasyonunda 2 Kişi Tutuklandı
59 dakika önce
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si, tutuklandı.
MALATYA'da, FETÖ/PDY'nin askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 2'si, tutuklandı.
? Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri tarafından operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere yapılan baskınlarda, örgütün askeri mahrem yapılanmasında yer aldığı öne sürülen eski askeri öğrencilerin de bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 2'si tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aynı soruşturma kapsamında 2 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi. - Malatya
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Haber Yayın Tarihi : 03.01.2019 09:33 Kaynak: DHA
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