Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu
1 saat önce
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Malatya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 6 zanlı yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde örgütün "gaybubet evi" olarak adlandırılan 4 hücre evi tespit edildi.
Adreslere düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Zanlıların 4'ü hakkında farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararı olduğu öğrenildi.
Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 11:15 Kaynak: AA
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