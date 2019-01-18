Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu
43 dakika önce
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda beş zanlı tutuklandı.
Malatya
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda beş zanlı tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan dört hücre evi tespit edildi.
Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.
Zanlıların üçü hakkında farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararı olduğu öğrenildi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:50 Kaynak: AA
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