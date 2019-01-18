Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

43 dakika önce

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda beş zanlı tutuklandı.

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda beş zanlı tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen çalışmalarda, kent merkezinde örgütün "gaybubet" olarak adlandırılan dört hücre evi tespit edildi.


Belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda beş şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, mahkemece tutuklandı.

Zanlıların üçü hakkında farklı illerde yürütülen soruşturmalar kapsamında yakalama kararı olduğu öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 04:50 Kaynak: AA

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