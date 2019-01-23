Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu
48 dakika önce
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Malatya
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
ekiplerince düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 3 polis gözaltına alındı.
Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: AA
Rezidanstaki Baskında, Banyoda Bulunan Presli Düzenek Polisleri Bile Şaşkına Çevirdi
Palandöken ve Koçal'dan Market Enflasyonuna Çözüm Önerileri
2018 Yılında Köprü ve Otoyol Gelirleri Yüzde 23,3 Arttı
Ayşen Gruda'nın Doktorundan İlk Açıklama: Vicdanımız Rahat