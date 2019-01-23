Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

48 dakika önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY ile iltisaklı olduğu tespit edilen şüpheliler hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince düzenlenen operasyonda, meslekten ihraç edilen 3 polis gözaltına alındı.

Zanlılar, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:45 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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