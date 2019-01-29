Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

57 dakika önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, 3'ü askeri personel 4 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:23 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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