Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu
57 dakika önce
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 4 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.
Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, 3'ü askeri personel 4 şüpheli gözaltına alındı.
Şüpheliler sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 05:23 Kaynak: AA
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