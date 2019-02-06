Mersin
'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Malatya
'da babasının evinde gözaltına alındı.
Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekimhan
İlçe Jandarma
Komutanlığı ekipleri, Mersin'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan H.D'nin, babasının Kurşunlu
Mahallesi'ndeki evine gelip gittiğini belirledi.
Evi takibe alan ekipler, zanlıyı buraya geldiğinde gözaltına aldı.
Şüpheli H.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mersin Emniyet Müdürlüğüne gönderilecek.