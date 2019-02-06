Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

2 saat önce

Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Malatya'da babasının evinde gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Mersin'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, Malatya'da babasının evinde gözaltına alındı.

Malatya Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hekimhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mersin'deki FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan H.D'nin, babasının Kurşunlu Mahallesi'ndeki evine gelip gittiğini belirledi.

Evi takibe alan ekipler, zanlıyı buraya geldiğinde gözaltına aldı.

Şüpheli H.D, jandarmadaki işlemlerinin ardından Mersin Emniyet Müdürlüğüne gönderilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.02.2019 03:02 Kaynak: AA

Mersin, Malatya, Güncel
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