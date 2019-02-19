Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu

18 dakika önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 1'i muvazzaf 3 zanlı gözaltına alındı.

Malatya'da Fetö/pdy Operasyonu, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, 1'i muvazzaf 3 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda, bir muvazzaf ile ByLock kullanıcısı olduğu ileri sürülen ve daha önce kamudan ihraç edilen 2 şüpheli yakalandı.

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 01:18 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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