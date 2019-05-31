Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
39 dakika önce
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.
Malatya
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:57 Kaynak: AA
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve özel okul çalışanının da bulunduğu 9 kişi yakalandı.
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