Son Dakika Haberleri: Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

39 dakika önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.

Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda 9 kişi yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda aralarında meslekten ihraç edilen doktor, öğretmen ve özel okul çalışanının da bulunduğu 9 kişi yakalandı.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 01:57 Kaynak: AA
Malatya, Güncel
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