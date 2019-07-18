Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
2 saat önce
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 12 hükümlü yakalandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:10 Kaynak: AA
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 12 hükümlü yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ile Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY davaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen doktor, akademisyen, vergi dairesi müdür yardımcısı, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 hükümlü yakalandı.
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