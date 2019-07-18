Son Dakika Haberleri: Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

2 saat önce

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 12 hükümlü yakalandı.

Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 12 hükümlü yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY davaları kapsamında haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve yakalama kararı bulunan hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, aralarında meslekten ihraç edilen doktor, akademisyen, vergi dairesi müdür yardımcısı, polis ve öğretmenlerin de bulunduğu 12 hükümlü yakalandı.
Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 01:10 Kaynak: AA
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