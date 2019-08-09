Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
1 saat önce
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 6 kişi yakalandı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:34 Kaynak: AA
'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 6 kişi yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi
ile Terörle Mücadele Şubesi
ekipleri, FETÖ/PDY'ye yardım etmek suçlarından aranan veya haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Kentte belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen 6 eski kamu personelini gözaltına aldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı'nda "bal arısı" operasyonu! Kurban Bayramı için bugün yola çıkacaklar dikkat! İşte trafikte son durum Son Dakika! Hükümetten kamu işçilerine yeni zam teklifi Beştepe'nin kritik ismi, meydan okuyup Babacan'ı topa tuttu: Başıma gelecek her şeye hazırım