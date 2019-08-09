Son Dakika Haberleri: Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu
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Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu

1 saat önce

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 6 kişi yakalandı.

Malatya'da FETÖ/PDY operasyonu, System.String[]
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 6 kişi yakalandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY'ye yardım etmek suçlarından aranan veya haklarında kesinleşmiş hapis cezaları bulunan şüpheli ve hükümlülere yönelik çalışma başlattı.
Kentte belirlenen 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, meslekten ihraç edilen 6 eski kamu personelini gözaltına aldı.
Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:34 Kaynak: AA
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