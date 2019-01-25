Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö/pdy Soruşturmasında 4 Tutuklama

Malatya'da Fetö/pdy Soruşturmasında 4 Tutuklama

34 dakika önce

Malatya'da FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada Malatya merkezli 7 ilde gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya'da Fetö/pdy Soruşturmasında 4 Tutuklama, System.String[]
Malatya'da FETÖ'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik sürdürülen soruşturmada Malatya merkezli 7 ilde gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Malatya merkezli 7 ilde TEM Şube Müdürlüğü ekiplerince Fetullahçı Terör Örgütü'nün TSK'daki mahrem yapılanmasına yönelik operasyon yapıldı. Görevlerinden ihraç edilen askerlere yönelik düzenlenen operasyonda 7 eski asker yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü 'Etkin pişmanlık' hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılırken, 3 şüpheli ise tutuklandı.

Yine aynı gün FETÖ/PDY üyeliği kapsamında gözaltına alınan 3 eski polisten 2'si arandığı illere gönderilirken, 1 şüpheli ise tutuklandı.

Tutuklanan toplam 4 şüpheli sağlık kontrollerinin ardından cezaevine gönderildi. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 05:39 Kaynak: İHA

TSK, Malatya, 3. Sayfa
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