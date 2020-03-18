Son Dakika › Güncel › Malatya'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı - Son Dakika
Malatya'da FETÖ/PDY üyeliği suçundan aranan hükümlü yakalandı
6 saat önce
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında terör örgütü üyeliği suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında "terör örgütü üyesi olmak" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlünün kent merkezindeki bir evde saklandığını belirledi.
Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 01:00 Kaynak: AA
Son Dakika İstanbul'da kar sürprizi şaşkınlığa neden oldu Son Dakika: Koronavirüs toplantısı sonrasında konuşan Cumhurbaşkanı, evlerde kalınması tavsiyesinde bulundu Kayseri'de umreden dönen 7 kişi gözlem altına alındı Kosova Başbakanı, İçişleri Bakanı'ni koronavirüsle ilgili "panik yaydığı" gerekçesiyle görevden aldı