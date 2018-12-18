Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya
'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanık, 1 yıl 6 ay 22 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.
2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklu yargılanan Huzeyfe Arkalı, tutuksuz sanıklar Abdulvahap Sayın ve H.Ç ile avukatları katıldı.
Savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.
Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asyaya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmalarını talep etti.
Mahkeme heyeti, sanık Arkalı'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, sanık Sayın'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanık Arkalı'nın tutukluluk halinin devamına da hükmetti.
Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık H.Ç'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.