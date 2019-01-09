Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

27 dakika önce

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 sanıktan 2'sine 6 yıl 3'er ay, diğerine ise 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 3 sanıktan 2'sine 6 yıl 3'er ay, diğerine ise 7,5 yıl hapis cezası verildi.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuksuz yargılanan sanıklar Faruk Akyıldız, Süleyman Dağtekin ve Yücel Özdemir ile avukatları katıldı.

Savunmalarında atılı suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.


Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asyaya para yatırdıklarını ve FETÖ'ye yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Özdemir'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 7,5 yıl, Akyıldız ve Dağtekin'e ise aynı suçtan 6 yıl 3'er ay hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar sanıklar hakkındaki adli kontrolün devamını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 03:37 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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