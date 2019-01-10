Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

1 saat önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3 ay ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 6 yıl 3 ay ila 8 yıl 9 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuklu yargılanan Mahmut Özmermer, Atilla Uzun, tutuksuz sanıklar Zeynep P. ve Mehmet T. ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, kapatılan Bank Asyaya para yatırdıklarını ve FETÖ'ye yakın derneklerle bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Özmermer'e 8 yıl 9 ay, Uzun'a 8 yıl 1 ay 15 gün, Zeynep P. ve Mehmet T'ye ise 6 yıl 3'er ay hapis cezası verdi. Heyet, sanıklardan Özmermer ve Uzun'un tutukluluk halinin devamına hükmetti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:35 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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