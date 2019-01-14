Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

1 saat önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanık, 7,5 yıl ila 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanık, 7,5 yıl ila 2 yıl 1 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.


5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan Sultan Metin, Tolga Usta ve Öztürk Kaya ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Usta'ya 7,5 yıl, Metin'e 6 yıl 3 ay, sanık Kaya'ya ise "silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 hapis cezası vererek, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolün devamını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.01.2019 03:48 Kaynak: AA

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