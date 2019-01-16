Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

1 saat önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 2 yıl 6 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 4 sanık, 2 yıl 6 ay ila 6 yıl 3 ay arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan İbrahim Sever, Mehmet Demirtaş ve Fahrettin Aladağ ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Aladağ'a "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Demirtaş'a "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Sever'e ise aynı suçtan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

Malatya 1. Ağır Mahkemesindeki diğer davada ise tutuksuz yargılanan Elif Bakır'a, "Terör örgütüne yardım etmek" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.01.2019 02:32 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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