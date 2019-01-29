Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

40 dakika önce

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan iki sanıktan biri 3 yıl 1 ay 15 gün, diğeri ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan iki sanıktan biri 3 yıl 1 ay 15 gün, diğeri ise 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuklu yargılanan sanık Mustafa Kaya ve tutuksuz sanık Ö.B. ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının olduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan sanık Kaya'ya 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık Ö.B'ye ise 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası veren heyet, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolün devamını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 12:59 Kaynak: AA

Malatya, 3. Sayfa
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