Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

55 dakika önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan ikisi 2 yıl 1 ay, diğeri ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan ikisi 2 yıl 1 ay, diğeri ise 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına tutuksuz yargılanan sanıklar Furkan Altun ve Ebubekir Turan ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar beraatlerini istedi.


Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdıklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının bulunduğunu belirtti. Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Turan'a "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay, Altun'a ise "Silahlı terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

2. Ağır Mahkemesindeki diğer davada ise tutuksuz yargılanan sanık Cahide Ünalır'a "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası veren mahkeme, hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolün devamını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.01.2019 04:14 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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