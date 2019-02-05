Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

56 dakika önce

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan 2'si 6 yıl 3 ay, diğeri ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanıktan 2'si 6 yıl 3 ay, diğeri ise 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya 2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen davaların karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan Ali Bayırlı ve Ömer Tuğra ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, kapatılan Bank Asyaya para yatırdıklarını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının bulunduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, Bayırlı'ya "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay, Tuğra'ya ise "terör örgütüne yardım etmek" suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

Malatya 5. Ağır Mahkemesindeki diğer davada ise tutuklu yargılanan Emre Aslaner hakim karşısına çıktı. "Terör örgütüne yardım etmek" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen Aslaner'in tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 03:11 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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