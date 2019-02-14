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Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

1 saat önce

Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanık, 2 yıl 2 ay 7 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik davalarda yargılanan 3 sanık, 2 yıl 2 ay 7 gün ile 8 yıl 1 ay 15 gün arasında değişen hapis cezalarına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen karar duruşmalarına, tutuksuz yargılanan Abdullah Engin ve O.Y ile avukatları katıldı.

Üzerlerine atılı suçları kabul etmeyen sanıklar, mahkemeden beraat talebinde bulundu.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların örgütsel faaliyetlerde bulunduklarını, Bank Asya'ya para yatırdıklarını ve örgüte yakın derneklerle bağlantılarının olduğunu belirtti. Savcı sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak, cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Engin'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık O.Y'ye ise 2 yıl 2 ay 7 gün hapis cezası verdi.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki diğer davada ise tutuksuz yargılanan Murat Dönmez'e "terör örgütüne üye olmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verilerek, hüküm kesinleşinceye kadar hakkındaki adli kontrolün devamını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.02.2019 06:13 Kaynak: AA

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