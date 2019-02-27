Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

2 saat önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan iki sanıktan biri 8 yıl 9 ay, diğeri ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan iki sanıktan biri 8 yıl 9 ay, diğeri ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuksuz yargılanan sanıklar Talip Kalay ve Nebahat Gültekin ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının olduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "terör örgütüne üye olmak" suçundan Gültekin'e 8 yıl 9 ay, Kalay'a ise 6 yıl 3 ay hapis cezası vererek hüküm kesinleşinceye kadar adli kontrolün devamını kararlaştırdı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.02.2019 02:18 Kaynak: AA

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