Son Dakika Haberleri: Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası

33 dakika önce

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 1 ay, diğeri ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Malatya'da Fetö Sanıklarına Hapis Cezası, System.String[]
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) ilişkin davalarda yargılanan 2 sanıktan biri 8 yıl 1 ay, diğeri ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı.

2. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalara, tutuklu yargılanan Hasan Alperen Altınkulaç ve M.C. ile avukatları katıldı.

Savunmalarında suçlamaları kabul etmeyen sanıklar, beraatlerini istedi.

Duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, sanıkların, örgütsel faaliyetlerde bulunduğunu, kapatılan Bank Asya'ya para yatırdığını, FETÖ'ye yakın dernek ve vakıflarla bağlantılarının olduğunu belirtti.

Savcı, sanıkların, haklarındaki tanık beyanları ve kuvvetli delil durumları dikkate alınarak cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Altınkulaç'ı 8 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanan sanık M.C'ye ise 1 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası veren heyet, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:14 Kaynak: AA

Malatya, Güncel
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