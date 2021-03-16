Malatya'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan emekli polis memuru yakalandı - Son Dakika

Malatya'da FETÖ soruşturması kapsamında aranan emekli polis memuru yakalandı
16.03.2021 16:35
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli polis memuru gözaltına alındı.
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan emekli polis memuru gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ'nün kentteki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan şüpheliyi yakaladı.
"Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan emekli polis memurunun jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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