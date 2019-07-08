Malatya'da FETÖ ve DEAŞ operasyonu: 5 gözaltı
33 dakika önce
MALATYA'da, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 07:11 Kaynak: DHA
MALATYA'da, terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
'nca terör örgütü DEAŞ ve FETÖ/PDY'e yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, jandarma ekipleri bazı adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, terör örgütü DEAŞ'a üye 3, FETÖ/PDY'ye üye 2 olmak üzere 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgulanmak üzere karakola götürüldü.
- Malatya
İzmir merkezli 8 ilde operasyon! 55 kişi yakalandı
Son Dakika! Trafikte hamile kadının aracına saldıran, maganda kardeşler tutuklandı
Meteoroloji'den İstanbul'un 3 ilçesi için sağanak yağış uyarısı
Motorine 15 kuruş indirim geldi