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Malatya'da FETÖ ve PKK operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika

Malatya'da FETÖ ve PKK operasyonu: 9 gözaltı

02.12.2021 11:42
Malatya'da FETÖ ve PKK operasyonu: 9 gözaltı

MALATYA'da FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

MALATYA'da FETÖ ve PKK terör örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY'nin 'gaygubet evleri'ne ve terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik operasyon düzenledi. Kentin çeşitli semtlerinde düzenlenen baskınlarda, 3'ü PKK, 6'sı FETÖ üyesi olduğu belirtilen 9 kişi gözaltına alındı.Şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.


Fetullahçı Terör Örgütü, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da FETÖ ve PKK operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Malatya'da FETÖ ve PKK operasyonu: 9 gözaltı - Son Dakika
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