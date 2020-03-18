Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da FETÖ'ye 1 tutuklama
6 saat önce
MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 1 kişi, tutuklandı.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan ismi açıklanmayan şüpheli, gizlendiği adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:03 Kaynak: DHA
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