Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama - Son Dakika

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı 'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve isimleri açıklanmayan şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskında 5 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü 'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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