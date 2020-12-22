Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama - Son Dakika

Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama

22.12.2020 16:11
Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama, System.String[]

MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

MALATYA'da, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 5 kişiden 3'ü tutuklandı.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında yakalama kararı bulunan ve isimleri açıklanmayan şüphelilerin adreslerine düzenlenen baskında 5 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 5 kişiden 3'ü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Malatya'da FETÖ'ye 3 tutuklama - Son Dakika


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