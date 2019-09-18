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Malatya'da fidan dikim toplantısı

5 dakika önce

Malatya'da "11 milyon fidan dikim etkinliği" toplantısı yapıldı.

Malatya'da fidan dikim toplantısı, System.String[]

Malatya'da "11 milyon fidan dikim etkinliği" toplantısı yapıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "11 Milyon Fidan Dikim Etkinliği" kapsamında 11 Kasım'da gerçekleştirilecek fidan dikim etkinliği bilgilendirme ve koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi.

Vali Aydın Baruş başkanlığındaki toplantıya 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanlığı yetkilileri, ilçe belediye başkanlıkları yetkilileri, kurum müdürleri ve muhtar dernek başkanları katıldı.

Toplantıda, Türkiye'de ağaç ve orman sevgisini geliştirmek, toplumun bütün kesimlerinin çevreye olan duyarlılıklarına katlı sağlamak ve toplumda çevre konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla öğrencilerden askeri birliklere, sivil toplum örgütlerinden kamu kurum ve kuruluşlarına, esnafından işçisine, 7'den 77'ye toplumun bütün kesimlerinden vatandaşların katkılarıyla 11 Kasım 2019 günü saat 11.11'de 81 ilde aynı anda 11 milyon fidanın toprakla buluşturulması projesi hakkında hazırlıklar görüşüldü.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:44 Kaynak: AA
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