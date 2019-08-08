Malatya'da firari hükümlü yakalandı
34 dakika önce
Malatya'da jandarma timleri çeşitli suçlardan aranan firari hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.
Malatya Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:18 Kaynak: AA
'da jandarma timleri çeşitli suçlardan aranan firari hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Yazıhan
İlçe Jandarma
Komutanlığı timleri, farklı zamanlarda çeşitli suçlara karışan ve bu suçlardan hüküm giymiş A.T'yi (28) yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan istihbarat çalışması neticesinde A.T'nin ilçede bir beside çalıştığı tespit edildi.
Timlerin yaptığı operasyonda yakalanan A.T'nin üzerinde sahte kimlik çıktı.
A.T. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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