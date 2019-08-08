Son Dakika Haberleri: Malatya'da firari hükümlü yakalandı
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Malatya'da firari hükümlü yakalandı

34 dakika önce

Malatya'da jandarma timleri çeşitli suçlardan aranan firari hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.

Malatya'da firari hükümlü yakalandı, System.String[]
Malatya'da jandarma timleri çeşitli suçlardan aranan firari hükümlüyü düzenlediği operasyonla yakaladı.
Alınan bilgiye göre, Yazıhan İlçe Jandarma Komutanlığı timleri, farklı zamanlarda çeşitli suçlara karışan ve bu suçlardan hüküm giymiş A.T'yi (28) yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan istihbarat çalışması neticesinde A.T'nin ilçede bir beside çalıştığı tespit edildi.
Timlerin yaptığı operasyonda yakalanan A.T'nin üzerinde sahte kimlik çıktı.
A.T. adliyedeki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Jandarma, Yazıhan, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 09:18 Kaynak: AA
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