Malatya'da fırtına; direk yerinden söküldü, taziye çadırı uçtu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da fırtına; direk yerinden söküldü, taziye çadırı uçtu - Son Dakika

Malatya'da fırtına; direk yerinden söküldü, taziye çadırı uçtu

7 saat önce

MALATYA'da, dün akşam çıkan şiddeti rüzgar, bugün de etkili oldu.

Malatya'da fırtına; direk yerinden söküldü, taziye çadırı uçtu, System.String[]

MALATYA'da, dün akşam çıkan şiddeti rüzgar, bugün de etkili oldu. Fırtınada merkez ilçe Battalgazi ve Yeşilyurt'ta ağaçların dalları kırılırken, Akçadağ'da trafik direği yerinden söküldü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı da şiddetli rüzgarda uçtu.

Kentte dün akşam ve bugün fırtına etkili oldu. Şiddetli rüzgar nedeniyle merkez ilçe Battalgazi ve Yeşilyurt'ta bulunan ağaçların dalları kırıldı. Akçadağ ilçesinde ise trafik direği yerinden söküldü. Kent merkezinde Büyükşehir Belediyesi'nce sokağa kurulan taziye çadırı da şiddetli rüzgarda uçtu. Branda uçarken, çadır kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan meteorolojiden yapılan yazılı açıklamada, "Bölgemizde beklenen kuvvetli rüzgarlara dikkat. Elazığ, Malatya, Adıyaman, Tunceli ve Bingöl çevrelerine ait hava tahmin raporuna göre, 7 Şubat Cuma günü saat 12.00 ile 10 Şubat Pazartesi günü saat 18.00'e kadar bölge genelinde devam eden rüzgarlara karşı tedbirli olunmalı. Cuma günü doğu ve güneyli yönlerden, Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günleri ise kuzey ve kuzey batılı yönlerinden orta, zamanla kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor" denildi.

Açıklamada; olası ulaşımda aksama, çatı uçması, kar örtüsü bulunan yerlerde tipi, çığ, baca gazı zehirlenmelerine karşı dikkatli olunması gerektiği belirtildi.


Yeşilyurt, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 03:21 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Erkek arkadaşı olduğunu öğrendiği kızı Şeyma'yı öldüren baba suçunu itiraf etmesinin ardından tutuklandı
2 çocuk babası olan restoran işletmecisi, kendisini ağaca astı Ceza yazılan sürücü, küfür ve hakaretler yağdırıp jandarmayı tehdit etti Son dakika: Hafter milisleri, Libya'nın dünyaya açılan kapısı Mitiga Havalimanı'nı vurdu

Son Dakika Haberleri
21:14 Aleyna Tilki'nin Instagram'daki son paylaşımına beğeni yağdı
20:36 Ünlü isimlerden 'Şeyma Yıldız' paylaşımı
20:22 Haluk Levent'ten kendisini yakan Adem Yarıcı paylaşımı: Çocukları valilik himayesinde
19:46 Demi Lovato ve Machine Gun Kelly birlikte mi?
19:46 Taylor Swift Universal ile albüm anlaşması yaptı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.02.2020 22:29:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da fırtına; direk yerinden söküldü, taziye çadırı uçtu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]