Malatya'da FKA, proje yazma eğitimi verdi - Son Dakika

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) Kırsal Kalkınma Birimi tarafından Malatya'da faaliyet gösteren kadın kooperatifleri ile mali müşavirlere proje yazma eğitimi verildi.

FKA'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda düzenlenen seminere 56 kişi katıldı.

Programın açılışında konuşan FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, faaliyet alanlarındaki illerde kırsal kalkınmayı desteklemek üzere tüm unsurlarla kooperatiflerin yanında olduklarını belirtti.

Kooperatifçiliğin güven, dayanışma ve katılımcı bir anlayışa dayandığını belirten Yoğunlu, kooperatifler konusunda ajansın çalışma nedeninin bölgede tarımsal üretimde verim ve katma değeri arttırma hedefinden kaynaklandığını ifade etti.

Ticaret İl Müdürü Ahmet Demirbağ ise Malatya'nın Türkiye'de kadın kooperatifçiliği konusunda önde gelen illerden biri olduğunu belirtti.

Her ilçede bir kadın kooperatifi hedefiyle yola çıktıklarını ve şu an 11 kadın kooperatifinin kurulduğunu aktaran Demirbağ, kooperatiflerin sürdürülebilir güçlü yapılara dönüşmesi için gayret göstermeleri gerektiğini ve zamanla birleşerek Kooperatifler Birliğinin kurulmasının yararlı olacağını kaydetti.

Açılış konuşmalarının ardından FKA Kırsal Kalkınma Birimi Başkanı Fatih Çan, katılımcılara proje yazma eğitimi verdi.