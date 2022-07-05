Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada, tomruk yüklü kamyon yaklaşık 1 saat süren çalışmanın ardından çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılabildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Malatya'da freni boşalan kamyon ağaçlara çarparak durabildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.