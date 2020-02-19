Malatya'da fuhuş evi mühürlendi - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da fuhuş evi mühürlendi - Son Dakika

Malatya'da fuhuş evi mühürlendi

7 saat önce

Malatya'da polisin fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenlediği bir ev mühürlendiMalatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine fuhuş konusunda çalışma yaptı.

Malatya'da fuhuş evi mühürlendi, System.String[]

Malatya'da polisin fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenlediği bir ev mühürlendi


Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine fuhuş konusunda çalışma yaptı. Bir ikamette fuhuş yapıldığı tespit edildi. İki şahsa fuhuş konusu ile ilgili olarak gerekli idari işlem yapılarak 3 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.


Söz konusu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılarak mühürlendi. - MALATYA

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
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