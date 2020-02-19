Malatya'da fuhuş evi mühürlendi - Son Dakika

Malatya'da fuhuş evi mühürlendi
7 saat önce
Malatya'da polisin fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenlediği bir ev mühürlendiMalatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine fuhuş konusunda çalışma yaptı.
Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:49 Kaynak: İHA
Malatya'da polisin fuhuş yapıldığı iddiasıyla baskın düzenlediği bir ev mühürlendi
Malatya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine fuhuş konusunda çalışma yaptı. Bir ikamette fuhuş yapıldığı tespit edildi. İki şahsa fuhuş konusu ile ilgili olarak gerekli idari işlem yapılarak 3 bin 500 TL idari para cezası yazıldı.
Söz konusu ikametin mühürlenmesi için ilgili kurumlarla gerekli yazışmalar yapılarak mühürlendi. - MALATYA
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