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Malatya'da fuhuş operasyonu

6 saat önce

Malatya'da fuhuş yaptığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.

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Malatya'da fuhuş yaptığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.


Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri söz konusu adrese operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 1'i erkek 2'si kadın 3 kişiye 4 bin TL idari para cezası uygulanırken bahse konu adresin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı. - MALATYA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 10:14 Kaynak: İHA
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