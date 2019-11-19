Malatya'da fuhuş operasyonu

Malatya'da fuhuş yaptığı tespit edilen bir eve operasyon düzenlendi.



Edinilen bilgilere göre, Battalgazi ilçesinde bir evde fuhuş yapıldığı ihbarı alan polis ekipleri söz konusu adrese operasyon gerçekleştirdi. Düzenlenen operasyonda fuhuş yaptıkları belirlenen 1'i erkek 2'si kadın 3 kişiye 4 bin TL idari para cezası uygulanırken bahse konu adresin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı. - MALATYA