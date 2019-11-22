Malatya'da fuhuş operasyonu
6 saat önce
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 09:26 Kaynak: AA
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda iki şüpheli gözaltına alındı.
Kent merkezinde Niyazi Mahallesi'nde bir apartmanda fuhuş yapıldığı bilgisini alan Ahlak Büro Amirliği ekipleri operasyon yaptı.
Ekipler, operasyonda biri kadın 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Gözaltına alınan 2 şüpheliye 3 bin 500 lira idari ceza uygulanırken, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.
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