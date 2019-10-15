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Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

56 dakika önce

Malatya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.

Malatya'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama, System.String[]

Malatya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince 'Fuhuşla Mücadele' kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:54 Kaynak: İHA
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