Malatya'da fuhuş operasyonu: 2 tutuklama

Malatya'da fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi tutuklandı.



Edinilen bilgiye göre, Malatya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro ekiplerince 'Fuhuşla Mücadele' kapsamında bir iş yerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - MALATYA