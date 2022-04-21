Son dakika haberi: Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haberi: Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

21.04.2022 13:38

Gelen son dakika haberlerine göre Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama Malatya'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı.

Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

MALATYA - Malatya'da polis tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı. Mahkemeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekiplerince 'Fuhuşa Teşvik Aracılık ve Yer Temini-İnsan Ticareti' suçuna yönelik daha önceden belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarda 6'sı yabancı uyruklu kadın olmak üzere 11 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı, bir kişiye ise adli kontrol uygulanırken, yabancı uyruklu kadınların sınır dışı edilmesi için de işlem başlatıldığı öğrenildi.

Son dakika haberi: Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi: Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi: Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama
Son dakika haberi: Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama

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Son dakika haber | MALATYA'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA Son dakika haber | MALATYA'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA Son dakika haberleri | Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama Son dakika haberleri | Sahtecilik ve dolandırıcılık şebeklerine operasyon; 6 tutuklama

3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: Malatya'da fuhuş operasyonu: 4 tutuklama - Son Dakika


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