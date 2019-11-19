Son Dakika Haberleri: Malatya'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı
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Malatya'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve fuhuş yaptığı belirlenen evdeki ikisi kadın 3 şüpheliye 4 bin lira idari ceza uygulanırken, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.11.2019 09:28 Kaynak: AA
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