Malatya'da fuhuş operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, Battalgazi ilçesi Saray Mahallesi'nde fuhuş yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve fuhuş yaptığı belirlenen evdeki ikisi kadın 3 şüpheliye 4 bin lira idari ceza uygulanırken, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.