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Malatya'da fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.


İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve fuhuş yaptığı belirlenen evdeki ikisi kadın 4 şüpheliye 7 bin lira idari ceza uygulanırken, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:30 Kaynak: AA
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