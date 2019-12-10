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Malatya'da fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
6 saat önce
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 11:30 Kaynak: AA
Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan ve fuhuş yaptığı belirlenen evdeki ikisi kadın 4 şüpheliye 7 bin lira idari ceza uygulanırken, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.
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