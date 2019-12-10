Malatya'da fuhuş operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı

Malatya'da düzenlenen fuhuş operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kent merkezinde fuhuş yapıldığı belirlenen bir eve operasyon düzenledi.

Gözaltına alınan ve fuhuş yaptığı belirlenen evdeki ikisi kadın 4 şüpheliye 7 bin lira idari ceza uygulanırken, ikametin mühürlenmesi için çalışma başlatıldı.