MALATYA'da polisin düzenlediği fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, kentte fuhuş yapıldığı yönünde ihbar aldı. Harekete geçen ekipler, düzenlediği operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i adli kontrol şartıyla serbest kaldı, diğerleri çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan operasyonda yakalanan 6 yabancı uyruklu kadın ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber | MALATYA'DA FUHUŞ OPERASYONUNDA 4 TUTUKLAMA - Son Dakika