Malatya'da Galericiler Sitesi'nin çatısı çöktü - Son Dakika

Malatya'da Galericiler Sitesi'nin çatısı çöktü

MALATYA Malatya'da yoğun kar yağışı sonrası galericiler sitesinin çatısı çöktü. Çatının üzerine devrildiği 15 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Malatya'da dün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı sonrasında Galericiler Sitesi'nde altı dükkana ait araçların sergilendiği alanda bulunan çatı çöktü. Çökme ile birlikte yaklaşık 7 milyon değerinde olan 15 araçta maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgi polis ekipleri inceleme başlatırken, Yeşiltepe Galericiler Sitesi Kooperatif Başkanı Yalçın Yalçın 15 araçta yaklaşık 7 milyon TL'lik zararın olduğunu belirterek tek tesellilerinin canın kaybı olmadığını söyledi.