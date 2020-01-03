Malatya'da gasp etmek istedikleri şahsı bıçakla yaraladılar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Malatya'da gasp etmek istedikleri şahsı bıçakla yaraladılar - Son Dakika

Malatya'da gasp etmek istedikleri şahsı bıçakla yaraladılar

6 saat önce

Malatya'da 2 şahıs tarafından gasp edilmek istenen 1 kişi bıçakla yaralandı.

Malatya'da gasp etmek istedikleri şahsı bıçakla yaraladılar, System.String[]

Malatya'da 2 şahıs tarafından gasp edilmek istenen 1 kişi bıçakla yaralandı.


Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Şifa Mahallesi'nde meydana geldi.


Edinilen bilgilere göre; İnönü Caddesi üzerinde seyir halinde olan bir ticari takside bulunan E.Ü. ile yanındaki 2 arkadaşı arasında başlayan sözlü tartışma kavgaya dönüştü.Cadde üzerinde araç inen E.Ü. ve yanındakiler arasında devam eden kavgada iddiaya göre gasp edilmek istenen E.Ü. direnince bıçaklı saldırıya uğradı.Vücudunun çeşitli yerlerine aldığı bıçak darbesi soncunda E.Ü. yaralanırken olayın şüpheleri olay yerinden kaçarak izini kayıp ettirdi.


İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildiği olay da yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.


Polis ekiplerinin olayın şüphelilerini yakalamak için başlatmış olduğu çalışma sürüyor. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 01:20 Kaynak: İHA
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