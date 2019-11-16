Son Dakika Haberleri: Malatya'da gasp iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
Son Dakika Güncel Malatya'da gasp iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

Malatya'da gasp iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

6 saat önce

Malatya'da, bir kişinin cep telefonu ve ruhsatlı tabancasını gasbettikleri iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

Malatya'da gasp iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı, System.String[]

Malatya'da, bir kişinin cep telefonu ve ruhsatlı tabancasını gasbettikleri iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'nde önceki gün A.D'nin cep telefonu ve ruhsatlı tabancasının gasbedilmesine ilişkin A.C, İ.S.K. ve B.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda A.D'ye ait tabanca, bir şarjör, 5 mermi ve bir cep telefonu bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, kent merkezinde yapılan asayiş uygulaması sırasında üzerlerinde bir miktar esrar ile kuru sıkı tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 11:18 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Altan, gözaltı için gelen polislere "Beni çok güzel yakaladınız" demiş
Konya Büyükşehir Belediyesi'nden su ve ulaşıma yüzde 15 zam Düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücünün kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.11.2019 06:05:29. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da gasp iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]