Malatya'da gasp iddiasıyla 3 kişi gözaltına alındı

Malatya'da, bir kişinin cep telefonu ve ruhsatlı tabancasını gasbettikleri iddia edilen 3 zanlı yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Saray Mahallesi Beşkonaklar Caddesi'nde önceki gün A.D'nin cep telefonu ve ruhsatlı tabancasının gasbedilmesine ilişkin A.C, İ.S.K. ve B.K'yi gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda A.D'ye ait tabanca, bir şarjör, 5 mermi ve bir cep telefonu bulundu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Öte yandan, kent merkezinde yapılan asayiş uygulaması sırasında üzerlerinde bir miktar esrar ile kuru sıkı tabanca bulunan 2 kişi gözaltına alındı.