Malatya'da gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı

Malatya'da bir kişinin cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, E.Y. daha önce sattığı 6 bin 600 lira değerindeki telefonun arızalı çıkması üzerine Nasuhi Caddesi'ndeki bir telefoncuya gitti.

Burada E.K, E.Ş ve M.A.Ç ile görüşen E.Y, bir süre sonra polise başvurarak üzerindeki 7 cep telefonu ve kimliğinin şüphelilerce gasbedildiğini belirtti.

Şikayet üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.K, E.Ş. ve M.A.Ç'yi gözaltına alırken E.Y'ye ait olduğu belirlenen 7 cep telefonu ve kimlik kartını da buldu.

Cep telefonları ve kimlik kartının cumhuriyet savcısının talimatıyla E.Y'ye teslim edileceği bildirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.