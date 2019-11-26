Son Dakika Haberleri: Malatya'da gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı
Son Dakika Güncel Malatya'da gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı - Son Dakika

Malatya'da gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı

6 saat önce

Malatya'da bir kişinin cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Malatya'da gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı, System.String[]

Malatya'da bir kişinin cep telefonlarını gasbettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, E.Y. daha önce sattığı 6 bin 600 lira değerindeki telefonun arızalı çıkması üzerine Nasuhi Caddesi'ndeki bir telefoncuya gitti.

Burada E.K, E.Ş ve M.A.Ç ile görüşen E.Y, bir süre sonra polise başvurarak üzerindeki 7 cep telefonu ve kimliğinin şüphelilerce gasbedildiğini belirtti.

Şikayet üzerine harekete geçen Gasp Büro Amirliği ekipleri, E.K, E.Ş. ve M.A.Ç'yi gözaltına alırken E.Y'ye ait olduğu belirlenen 7 cep telefonu ve kimlik kartını da buldu.

Cep telefonları ve kimlik kartının cumhuriyet savcısının talimatıyla E.Y'ye teslim edileceği bildirildi.

Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 02:16 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Mardin'de gözaltına alınan HDP'li eski belediye başkanları tutuklandı
Gazeteci Saygı Öztürk'ten çok konuşulacak iddia: Muharrem İnce CHP'ye çağrılacak Kandilli Rasathanesi Müdürü Özener'den dikkat çeken deprem açıklaması: Minimum 7,2 şiddetinde olacak Muharrem İnce'nin "Yazın tatil yaptılar" dediği teknenin sahibi konuştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2019 20:40:21. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Malatya'da gasp şüphelisi 3 kişi yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]