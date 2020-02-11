Malatya'da Gastronomi Fakültesi talebi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Malatya'da Gastronomi Fakültesi talebi - Son Dakika

Malatya'da Gastronomi Fakültesi talebi

6 saat önce

Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, Malatya'da Gastronomi Fakültesi'nin kurulması istediklerini belirtti.

Malatya'da Gastronomi Fakültesi talebi, System.String[]

Malatya Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, Malatya'da Gastronomi Fakültesi'nin kurulması istediklerini belirtti.


Lokantacılar ve Turizmciler Derneği Başkanı Furkan Turmuş, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'ı ziyaret etti. Malatya'nın gastronomi ve turizm alanında marka bir şehir olması için mücadele ettiklerini belirten Başkan Furkan Turmuş, Rektör Kızılay'dan bu sürecin daha etkili ve profesyonel olması adına mesleğin gözde personellerinin kaliteli bir eğitim alarak bu şehrin üniversitelerinde yetişmesi gerektiğini söyledi. Yaptıkları çalışmalar ve yatırımlar neticesinde şehrin bir cazibe merkezi olacağını vurgulayan başkan Turmuş, İnönü Üniversitesinden de destek istedi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, süreci yakından takip edeceğini ve bu konuda üniversitelerine düşen görevi üstleneceklerini vurguladı. - MALATYA

Malatya İnönü Üniversitesi, Ahmet Kızılay, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:51 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kontağı kapatıp Kuran-ı Kerim'i enkazdan çıkaran kepçe operatörü taktir topladı
Gelecek Partisi, cumhurbaşkanı adaylarının Davutoğlu olduğunu duyurdu Türkiye'de 4. yüz nakillisi Turan Çolak, karıştığı kavga sebebiyle cezaevine gönderildi Türkiye, İdlib'de can veren 5 şehidini uğurladı

Son Dakika Haberleri
17:41 Kadir Şeker'in hayatını kurtardığı kadının ifadesi herkesi şoke etti!
16:14 Şarkıcı Yıldırım Yıldızdoğan'ın klibinde duygulandıran şehit Aybüke öğretmen detayı
15:59 Özlem Yıldız, Demet Akalın'ın fotoğrafına Photoshop yapmak isterken kolunu yamulttu
15:41 Pınar Altuğ tartışma yaratan taytı hakkında ilk kez konuştu
14:27 31 Mart'ta oy kullanmaya giderken giydiği taytı eleştirilen Pınar Altuğ, kendisini savundu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.02.2020 18:18:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Malatya'da Gastronomi Fakültesi talebi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]