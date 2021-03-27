Malatya'da gastronomi yazarlarına peynir ve kağıt kebabı tanıtıldı - Son Dakika

Malatya'da gastronomi yazarlarına peynir ve kağıt kebabı tanıtıldı

27.03.2021 17:54
Malatya'da gastronomi yazarlarına peynir ve kağıt kebabı tanıtıldı, System.String[]

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan kağıt kebabı ve peynir. il dışından gelen gastronomi köşe yazarlarının ve gazetecilerin katıldığı bir programla tanıtıldı.

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) tarafından coğrafi işaret başvurusu yapılan kağıt kebabı ve peynir. il dışından gelen gastronomi köşe yazarlarının ve gazetecilerin katıldığı bir programla tanıtıldı.

Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği (MAGTAD) tarafından organize edilen Gastronomi ve Gezi Yazarları Malatya Buluşması kapsamında Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın ev sahipliğinde Malatya Fırın yemekleri ve Malatya Peyniri tanıtım programı düzenlendi.

Malatya Saray Tesislerinde düzenlenen programa il dışından misafir olarak gurme ve yemek yazaları katıldı.

"İlimizin ve yemeklerimizin tanıtımını yapıyoruz"

Malatya fırın yemekleri hakkında görsel sunum eşliğinde bilgiler veren Malatya Gastronomi Turizm ve Tanıtım Derneği Başkanı Zeki Saygı, "Dernek olarak geçtiğimiz hafta ilkini düzenlediğimiz Malatya Kayısı Çiçeği Şenlikleri oldukça verimli geçti. Şenliği önümüzdeki yıllarda geliştirerek düzenlemeye devam edeceğiz. Bu hafta düzenlediğimiz ve siz değerli Türk Mutfağı Dostlarını ağırladığımız Gastronomi ve Gezi Yazarları Malatya Buluşmasının da ilimizin ve yemeklerimizin tanıtımı anlamında faydalı olacağını düşünüyoruz. Düzenlediğimiz bu programlarımızda bizlere her daim destek sunan başta Malatya Ticaret ve Sanayi Odamızın Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu'na, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu'ya ve tüm katılımcılara teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

"Hedefimiz ilimizdeki istihdam sayısını arttırmak"

Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, ilk olarak misafirlere Malatya'nın sanayi ve ticari hayatı hakkında bilgiler verdi. Sadıkoğlu, "93 yıl önce kurulan odamızın, bugün 9 bine yaklaşan üyesi bulunmakta. Malatya'mızda bulunan İki Organize Sanayi Bölgesinde üretim yapan yaklaşık 300 fabrikada 25 bin hemşerimiz istihdam edilmiş durumda. Malatya TSO olarak hedefimiz, nitelikli yatırımlarla hem fabrika sayısını arttırmak hem de istihdam sayımızı yukarılara taşımaktır. Sanayi bölgelerimizin yanı sıra kent genelinde bulunan ticari işletmelerimizde de binlerce hemşerimiz istihdam ediliyor" diye konuştu.

"Gastronomi turizmiyle ticari hayatı canlı tutmayı hedefliyoruz"

Malatya sanayisini büyütürken ilin ticari hayatını da canlı tutmak adına çalışmalar yaptıklarının altını çizen Başkan Sadıkoğlu, "Malatya'mızın vergisinin yüzde 70'ini veren üyelerimizin, ekonomik çarklarının daha sağlıklı dönmesi, ilimizin ticari hayatının daha canlı olması için birtakım girişimlerde bulunuyoruz. Siz değerli misafirlerimizi ilimizde ağırlayarak, ilimizin yöresel ürünlerini ve lezzetlerini tanıtmamız da bu girişimlerimizden birisidir. Malatya TSO olarak; ilimizi sanayi anlamında büyütürken, gastronomi turizmiyle de ticari hayatı canlı tutmayı hedefliyoruz" dedi.

"20'yi aşkın ürün için tescil başvurusu yapacağız"

Malatya Kağıt Kebabı ve Malatya Peyniri için coğrafi işaret başvurusu yaptıklarını ve yakın zamanda belgeyi alacaklarını ifade eden Başkan Sadıkoğlu, "Şehrimiz mutfağının en bilinen lezzetlerinden "Malatya Kağıt Kebabı" ve "Malatya Peyniri" için marka tecil sürecini başlattık. Coğrafi işaret başvurularımız, Türk Patent ve Marka Kurumu'nun Başvuru Bülteninde yayımlandı. Süreci sağlıklı bir şekilde takip ediyoruz. Avrupa Birliği Coğrafi İşaret Belgesi bulunan Kayısımızla birlikte şu anda Malatya'mızın coğrafi işaret belgesi bulunan 9 ürünü bulunuyor. Malatya TSO olarak; bu konuya ağırlık vereceğiz. Ürün belirlemelerini yapıyoruz. 20-30 tane ürün için tescil başvuru sürecini başlatacağız" ifadelerine yer verdi.

"Malatya lezzet destinasyonunu oluşturmamız gerekiyor"

Malatya'nın birbirinden lezzetli yöresel yemekleriyle gastronomi turizminden pay alması için her türlü desteği sunduklarını vurgulayan Başkan Sadıkoğlu, "İlimizin gastronomi turizminin gelişmesi demek, her türlü ekonomik hareketliliğin yaşanacağı demektir. Özellikle yerli-yabancı turistleri ilimize çekmemiz ve lezzet destinasyonuna Malatya'yı da dahil etmemiz gerekiyor. Bu konuda siz değerli misafirlerimizden; Yazmış olduğunuz yazılarınızda, TV programlarınızda, davet edildiğiniz farklı şehirlerde Malatya'mızdan ve lezzetlerimizden bol bol bahsetmenizi rica ediyoruz" dedi.

Başkan Sadıkoğlu'nun konuşmasının ardından, Gastronomi ve Gezi Yazarları Malatya Buluşması kapsamında Malatya'ya gelen gastronomi köşe yazarları ve gazeteciler tek tek söz alarak Malatya ve Malatya mutfağı hakkında görüşlerini ifade ederek, gastronomi alanında neler yapılması konusunda fikirlerini dile getirdiler.

Program, Malatya Musiki Cemiyeti tarafından sunulan müzik dinletisi ile sona erdi.

Düzenlenen programda, Kültür ve Turizm İl Müdürü Çetin Şişman, FKA Genel Sekreteri Abdulvahap Yoğunlu, TKDK İl Koordinatörü Murat Tunç, Malatya TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, Battalgazi Belediye Başkan Yardımcıları Zafer Kırçuval ve İsmet Sarıgül, Malatya TSO Yönetim Kurulu Üyeleri, Malatya TSO Meclis Üyeleri, Malatya Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Halil İbrahim Kılıç, Malatya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Fatih Kerimoğlu, Yeşilyurt Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Ercan, MAGTAD yönetimi, Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Malatya Şube Başkanı Rıdvan Budak ve kalabalık bir topluluk yer aldı. - MALATYA

Malatya'da gastronomi yazarlarına peynir ve kağıt kebabı tanıtıldı
Malatya'da gastronomi yazarlarına peynir ve kağıt kebabı tanıtıldı
Malatya'da gastronomi yazarlarına peynir ve kağıt kebabı tanıtıldı

Gastronomi, İstihdam, Ticaret, Malatya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da gastronomi yazarlarına peynir ve kağıt kebabı tanıtıldı - Son Dakika


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