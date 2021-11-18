Malatya'da gazetecilere güvenli internet kullanımı anlatıldı - Son Dakika

Malatya'da İl Emniyet Müdürlüğünce, SİBERAY programı kapsamında gazetecilere güvenli internet kullanımı anlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü binasında, Şehit Polis Memuru Emrah Horoz Toplantı Salonunda SİBERAY eğitim programı gerçekleştirildi.

SİBERAY programında görevli polis memuru Ömer Faruk Yakut, kentte her yaş grubuna güvenli internet kullanımıyla ilgili eğitim verdiklerini söyledi.

Yakut, programın amacının siber suçlara karşı farkındalığı arttırmak olduğunu belirterek, internet üzerinden yapılan dolandırıcılık ile siper zorbalık yöntemlerini örnekler vererek anlattı.

Güvenli olmayan bağlantılara asla tıklanmaması gerektiğini aktaran Yakut, "Kişisel bilgilerinizi paylaşmaktan kaçının. Şüpheli e-posta eklerini açmayın. Programlarınızı ve işletim sistemlerinizi güvenli tutun." diye konuştu.

Yakut, internette dolandırıcılık ile kötü niyetli kişiler tarafından kullanılan çeşitli oltalama yöntemlerini de anlattı.