Son Dakika Haberleri: Malatya'da 'Gazi Mecliste O Gece' konferansı düzenlenecek
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Malatya'da 'Gazi Mecliste O Gece' konferansı düzenlenecek

45 dakika önce

AK Parti Malatya Gençlik Kolları 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gazi mecliste yaşananları anlatmak için 23 Eylül Pazartesi günü konferans düzenleyecek.

Malatya'da 'Gazi Mecliste O Gece' konferansı düzenlenecek, System.String[]

AK Parti Malatya Gençlik Kolları 15 Temmuz darbe girişimi gecesi gazi mecliste yaşananları anlatmak için 23 Eylül Pazartesi günü konferans düzenleyecek. Konferansa, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar katılacak.


AK Parti Malatya Gençlik Kolları Başkanı Ömer Akın, konferans hakkında bilgi verdi. Akın, "AK Parti Malatya İl Gençlik Kolları olarak programlarımıza ara vermeden devam ediyoruz. Bu seferki programımızı Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar ile gerçekleştireceğiz. Programımız 'Gazi Mecliste O Gece' başlığıyla olacak. 15 Temmuz darbe gecesi Mecliste yaşanan olaylara değinilecek. Sayın Ünüvar, Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikalar Kurulu Üyesi olması hasebiyle kendi alanı hakkında bilgilendirmelerde de bulunacak" dedi.


Akın, Malatyalıları konferansa davet ederek, "Ben bu etkinliğimize tüm Malatyalı hemşehrilerimizi bekliyorum. Konferansımız sanat sokağı içerisinde bulunan Malatya Büyükşehir Belediyemize ait konferans salonunda gerçekleşecek. 23 Eylül Pazartesi günü saat 19.00'da tüm halkımızı bekliyorum" şeklinde konuştu. - MALATYA

AK Parti, Malatya, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 03:16 Kaynak: İHA
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