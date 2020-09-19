Malatya'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

Malatya'da Gaziler Günü kutlandı

19 Eylül Gaziler Günü Malatya'da düzenlenen tören ile kutlandı.

Malatya'da Gaziler Günü kutlandı, System.String[]

19 Eylül Gaziler Günü Malatya'da düzenlenen tören ile kutlandı.

Atatürk Anıtı'nda ilk olarak gerçekleşen törende Vali Aydın Baruş, 2. Ordu Komutanlığı Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Selami Arslan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Malatya Şube Başkanı Halit Ziya Öztürk ve Malatya Baro Başkan Vekili Onur Demez tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirildi.

Çelenklerin sunulmasının ardından Anıt Şeref defterini imzalayan Vali Baruş, konuşmasında, "Türk Milletinin varlık yokluk mücadelesi olan Sakarya Meydan Muharebesinde göstermiş olduğunuz üstün kahramanlık münasebetiyle TBMM tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde şahsınıza Mareşallik rütbesiyle birlikte Gazilik unvanı tevcih edilişinin 99. yıldönümü ve gaziler günü vesilesiyle manevi huzurlarınızdayız. Mensubu olmaktan kıvanç duyduğumuz Necip Türk milletinin tarihi, şehitlerimizin ve gazilerimizin kanlarıyla ve canlarıyla yazdığı destanların sonucu olan eşsiz zaferlerle taçlanmıştır. Bu zaferleri, bedenlerini vatan toprağına adayan Aziz şehitlerimize ve şehit olma arzusuyla göğüslerini vatan uğruna siper eden şanlı gazilerimize borçlu olduğumuzun şuurundayız. Bin yıldır üzerinde yaşadığımız bu toprakları bizlere vatan kılan atalarımızın ve Zat-ı Alinizin bizlere miras bıraktığı gaza ruhunu benliğimizin ve ruhumuzun tüm zerrelerinde yaşatmaya devam edeceğiz" dedi.

Atatürk Anıtı'ndaki programın ardından protokol üyeleri, şehir mezarlığında bulunan Malatya Garnizon Şehitliğini ziyaret ederek dua etti.

Hekimhan ve Arguvan'da Gaziler Günü etkinliği

Öte yandan Malatya'nın Hekimhan ve Arguvan ilçelerinde de Gaziler Günü kutlaması gerçekleştirildi.

Hekimhan Atatürk Meydanı'nda Atatürk Anıtı'na çelenk koyulmasıyla başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti. Programa, Hekimhan Kaymakamı Muhammed Öztaş, Belediye Başkanı Turan Karadağ, askerler, kamu kurumlarının amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Günün önlemini anlatan konuşmayı Sakarya Ortaokul Müdürü Mikail Kınık yaptığı Kınık, "Şehit ve Gaziler, şanlı geçmişimizle aramızdaki en güçlü bağdır. Şehit yakınları kadar, Gazilerimiz de Aziz Devletimize ve milletimize en önemli emanettirler. Onların sorunlarını paylaşmak ve her zaman yanlarında olmak bizim için görevin ötesinde büyük bir onurdur" dedi.

Arguvan İlçesindeki 19 Eylül 'Gaziler Günü' kutlaması ise Nazım Hikmet Meydanı'nda düzenlendi. Törende İlçe Kaymakamı Gökhan Dolaş ve Belediye Başkan Yardımcısı Aktan Güler tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu gerçekleştirilirken günün anlam ve önemini belirten konuşmaların ardından İlçe Kaymakamı Gökhan, "Millet olarak şanlı bayrağımızın altında birlik ve beraberlik içinde, bağımsız olarak yaşıyorsak, bunu Aziz Şehitlerimize ve kahraman Gazilerimize borçluyuz. Herkesin gururla taşıdığı en itibarlı mertebe olmuştur. Bugün Bu vesileyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve onun silah arkadaşları ebediyete intikal eden Gazilerimizi rahmetle anıyor, hayatta olan Gazilerimize de minnet ve şükran duygularımı sunuyorum" şeklinde konuştu.

Arguvan'da ki törene Kaymakamı Gökhan Dalaş, Belediye Başkan Yardımcısı Aktan Güler, İlçe Emniyet Amiri Mehmet Yıldırım, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Astsubay Üstçavuş Burak Ayar, Kıbrıs Gazileri, daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. - MALATYA

Mustafa Kemal Atatürk, 19 Eylül Gaziler Günü, Malatya, Eylül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2020 13:01 - Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Malatya'da Gaziler Günü kutlandı - Son Dakika

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